Спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

По его мнению, это позволит сократить количество отходов на берегах озера. На Всероссийском водном конгрессе Иванов сказал, что промышленных сбросов в Байкал уже почти нет, но на озеро приезжают миллионы туристов, «как грибы» строятся маленькие гостиницы без очистных сооружений. «Рано или поздно придется искусственно ограничивать приток туристов на Байкал», — резюмировал Сергей Иванов.

В свою очередь директор Байкальского заповедника Василий Сутула сказал, что нужно ограничивать лишь число туристов, которые приезжают не в составе групп, а также возводить очистные сооружения по всему берегу и вводить высокие штрафы для тех, кто мусорит, — пишет газета «Ведомости».