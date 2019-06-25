Митрополит белгородский Иоанн заявил, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди, а смерть большинства советских солдат была «жертвой, которая была принесена за безбожие». С речью он выступил на вечере памяти по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны. Это высказывание вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. В пресс-службе епархии радиостанции «Говорит Москва» сказали, что слова митрополита были вырваны из контекста и неправильно интерпретированы. «Есть такое понятие как «хайп», — добавили в епархии.