В отношении подозреваемого в отравлениях прохожих в Москве возбудили уголовное дело

26-летнего безработного уроженца Кабардино-Балкарии следователи считают виновным в кражах на 80 тысяч рублей. По предварительным данным, мужчина подмешивал сильнодействующие вещества в безалкогольные напитки и предлагал их людям, с которыми знакомился в центре Москвы. Когда те теряли сознание, преступник избивал их и грабил. По данным издания The Village, подобных случаев было более 20-ти. Прокуратура Москвы взяла дело под свой контроль.