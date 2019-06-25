Российские биатлонисты Печёнкин и Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Российские биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства.

Еще в августе прошлого года стало известно, что четыре российских биатлониста подозреваются IBU в нарушении антидопинговых правил. Как отметил тогда президент СБР Владимир Драчев, речь идет о событиях 2010 — 2014 годов. В списке фигурировали Александр Печёнкин, Александр Чернышов, а также Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.

«Печёнкин и Чернышов могли быть дисквалифицированы на основании информации, которая поступила в Международный союз биатлонистов от Всемирного антидопингового агентства после проверки базы данных московской лаборатории», — сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Там же отмечается, что решение по делам Слепцовой и Устюгова в данный момент еще не принято. Отмечу лишь, что если названные спортсмены будут признаны виновными, Россия лишится всех золотых медалей в биатлоне с Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи. Устюгов в 2010 победил в масс-старте, а спустя 4 года первенствовал в составе мужской эстафеты. Там же, но в составе женского квартета, завоевала Золото и Слепцова.

Стоит напомнить, что и Евгений Усюгов, и Светлана Слепцова уже завершили спортивную карьеру.