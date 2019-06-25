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18:28, 25 июня 2019

Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовного дела об отравлении прохожих в центре города

Районным прокурорам дано указание проверить, как полиция реагировала на факты отравлений и какие процессуальные решения были приняты, — сообщает ТАСС. По предварительным данным, злоумышленник подмешивал сильнодействующие вещества в безалкогольные напитки и предлагал их прохожим, а затем избивал и грабил. Известно как минимум о 24-х случаях. Подозреваемый в совершении этого преступления задержан, — подтвердила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По некоторым данный, задержанный — 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии.



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