В грузинской столице продолжаются антигосударственные и антироссийские протесты, несмотря на то, что многие требования активистов уже удовлетворены.

Сегодня в Тбилиси было жарко. +35 градусов в тени, митинги на проспекте Руставели, выборы нового спикера и стычка в зале заседаний – и это при том, что вторник еще не закончился. Обычно протестующие собираются у здания парламента ближе к 9 вечера. Основным камнем преткновения на 6-ой день протеста остается фигура министра внутренних дел Георгия Гахарии. Его называют вторым человеком во власти после Бориса Иванишвили. И именно он, по мнению оппозиции, несет ответственность за разгон демонстрации в четверг. Тогда молодая девушка лишилась глаза. Сегодня бюст Гахарии с ярко-красой повязкой на глазу и бутафорской кровью на гипсовых губах украшает лестницу у здания парламента. Надписи гласят: Гахария, уходи!

Одна высокая отставка в стране уже состоялась: пост спикера покинул Ираклий Кобахидзе. Сегодня депутаты избрали нового: им стал Арчил Талаквадзе, однако он тоже представляет правящую партию Иванишвили, а в прошлом работал замминистра внутренних дел, и замминистра по исполнению наказаний. Его избрание было омрачено стычкой в парламенте: сначала председатель фракции «Грузинская мечта» обвинил оппозицию в провокациях, Потом повздорили 2 дамы, обе оппозиционерки, но одна – сторонница Саакашвили, а другая придерживается антизападных взглядов. В итоге поругались все со всеми: депутаты покинули свои кресла, много кричали, активно жестикулировали и хватали друг друга за руки. К счастью, до драки не дошло.

Оппозиция покинула зал заседаний в полном составе.