Полиция вновь взяла под стражу экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Решение о его аресте чуть ранее принял Апелляционный суд страны.

На заседании Апелляционного суда Кочарян и его адвокаты не присутствовали, поэтому полицейским было поручено направиться на место пребывания политика. Однако бывший армянский президент не стал дожидаться визита сотрудников правоохранительных органов. Он сам явился в уголовно-исполнительное учреждение «Ереван-центр», расположенное в здании Службы национальной безопасности. Именно там Кочаряна взяли под стражу. Одновременно неподалеку от комплекса продолжается акция сторонников бывшего главы государства. Его адвокаты, в свою очередь, намерены обжаловать решение об аресте своего подзащитного в Кассационном суде. В мае суд общей юрисдикции освободил Кочаряна из-под стражи, а дело против него было приостановлено. Теперь же оно направлено на новое рассмотрение.

Экс-президента Армении обвиняют в свержении конституционного строя страны и получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян готовился передать свой президентский пост выигравшему выборы Сержу Саргсяну. В Ереване при этом проходили массовые акции протеста сторонников другого кандидата и первого президента страны Левона Тер-Петросяна. В ходе разгона одной из таких акций погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Кочарян считает свое преследование политически мотивированным. Вместе с ним фигурантами дела являются еще несколько высокопоставленных чиновников, в том числе бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.