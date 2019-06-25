Верховный суд отменил решение о проведении референдума по поводу строительства свалки в Шиесе

Специально, чтобы попасть в суд, люди ехали издалека. Архангельская область, республика Коми. У суда перед заседанием проходили одиночные пикеты. Десятки людей пришли в футболках с надписями «Наше родное болото» и «Нет московскому мусору на севере». Верховный суд к такому ажиотажу был явно не готов. Сначала выделили маленький зал заседаний, но люди зароптали, и всех, наконец, собрали в большом.

Референдумы в России не проводились очень давно. Отчасти это связано с тем, что их решение обязательно для выполнения. Депутаты Архангельской области дважды блокировали инициативу, избирком отказался зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума о том, нужен ли в области мусор из Москвы. Областной суд неожиданно все запреты отменил. Губернатор Игорь Орлов подал жалобу, которую и рассмотрел сегодня Верховный суд. Представитель губернатора в суде сегодня настаивал на том, что референдум не нужен, что народ, который по Конституции источник власти, может выразить свою волю на выборах. И Верховный суд решение областного суда Архангельской области отменил. Это политическое решение, уверен представитель инициативной группы Александр Козенков

В свою очередь, глава инициативной группы Елена Калинина, которая ранее подала в суд на власти, отметила, что референдум— это крайняя мера

Стоит отметить, что представители региональных властей в суде сегодня всячески просили не снимать их лица, и объясняли, что у них дети.

Решение не означает запрет на проведение референдума. Архангельский областной суд будет рассматривать вопрос о плебисците повторно.