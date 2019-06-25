Просьба главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке не стала сюрпризом для Кремля

Обращение будет рассмотрено президентом, он и примет решение, — сказал журналистам кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Вчера Евкуров объявил о том, что решил досрочно сложить полномочия. Он возглавлял Ингушетию с 2008-го года. Евкуров подчеркнул, что его уход – обдуманное и самостоятельное решение. Он выразил уверенность, что его преемником станет человек из народа, знающий регион.

Тем временем, РБК пытался разобраться в истинной причине решения Евкурова. Согласно закрытым мартовским опросам, Юнус-Бек Евкуров возглавил антирейтинг глав регионов с низким уровнем доверия, — отмечает РБК.