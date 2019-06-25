Актеры МХАТа имени Горького записали видеообращение к президенту. Они просят вернуть Татьяну Доронину на пост художественного руководителя театра.

Татьяна Доронина руководила МХАТ имени Горького с 1987-го года. В конце 2018-го на ее место назначили режиссера Эдуарда Боякова. Его заместителями стали Сергей Пускепалис и Захар Прилепин. В министерстве культуры сегодня выразили надежду, что коллектив и руководство театра найдут взаимоприемлемое решение. В Минкульте напомнили, что Доронина возглавляет художественный совет МХАТа, который должен влиять на репертуарную политику и к которому худрук должен прислушиваться, — сообщает Интерфакс.