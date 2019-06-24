Актриса театра и кино, народная артистка России Алла Покровская скончалась в Москве после тяжелой болезни. Ей был 81 год. В 1959-ом году Покровская была принята в «Современник», где прослужила 45 лет. В 2004-ом году она перешла в труппу МХТ имени Чехова. Алла Покровская была великой русской актрисой, — сказал в эфире Эха ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Прощание с Аллой Покровской пройдет в четверг в МХТ имени Чехова с 11 часов. Похороны на Троекуровском кладбище.