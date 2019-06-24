Transparency International РФ: Денис Мантуров в рабочих поездках останавливается в дорогих отелях за счет министерства

Глава Минпромторга Денис Мантуров в рабочих поездках останавливается в сверхдорогих отелях за счет министерства. Об этом говорится в расследовании «Transparency International Россия». В 2016-2017 годах Минпромторг потратил на зарубежные командировки сотрудников более 19 миллионов рублей, — рассказал «Эху» руководитель калининградского центра организации Игорь Сергеев. Сергеев добавил, что сейчас фактически нет никакого контроля за тратами сотрудников министерств в командировках.

В Кремле отказались комментировать информацию Transparency International и посоветовали обратиться за разъяснениями в правительство и непосредственно в Минпромторг. В министерстве заявили «Ведомостям», что командировочные сотрудников проверялись аудиторами Счетной палаты. Командировочные расходы согласовывается ежегодно при формировании проекта федерального бюджета. Решение об отправке министра в командировку принимает правительство.

Сверхтраты на размещение в гостиницах за счет Минпромторга должны быть предметом интереса контролирующих органов, — сказал в эфире Эха экономист Сергей Алексашенко. Он добавил, что подобная трата бюджетных денег – это неуважение к российским налогоплательщикам.