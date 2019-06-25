В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Голосование по этому вопросу состоится завтра во второй половине дня. Минувшей ночью депутаты после девятичасового обсуждения одобрили резолюцию, которая позволяет вернуть Россию в ПАСЕ. 118 проголосовали за, 62 против и еще 10 воздержались.

Российская делегация встанет и уйдет из ПАСЕ в случае малейших ограничений, — заявил глава делегации Петр Толстой.

По регламенту ПАСЕ сейчас не может лишить делегацию права голосовать, выступать и быть представленной в органах ассамблеи. Возможны так называемые малые санкции, в частности, ограничения в праве выдвигать проекты резолюций, направлять депутатские запросы, участвовать в мониторинговых миссиях.

В Киеве возвращение российской делегации в Страсбург назвали недопустимой уступкой Москве. Украинская делегация на два дня покинула зал заседаний. «Мы будем бороться против присутствия представителей России в ПАСЕ», — заявил член делегации Олег Ляшко. Фрагмент его выступления прозвучал в эфире Российского государственного телеканала.

Украинская делегация предложит президенту Владимиру Зеленскому приостановить членство в ПАСЕ, — заявила в эфире телеканала «Прямой» вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Сам Зеленский сказал, что разочарован решением ПАСЕ по России.

Политики и эксперты на Западе после принятия накануне соответствующей резолюции ПАСЕ продолжают взвешивать все «за» и «против» решения вернуть Россию в организационные структуры Совета Европы.

Киев, уже пригрозивший тем, что не будет заседать в одном зале с российской делегацией и покинет летнюю сессию Парламентской ассамблеи, обращает внимание на то, что Россия со всей очевидностью воспользуется возвращением права голоса и участия в ее работе для того, чтобы обойти персональные ограничения, наложенные на ряд членов Государственной думы. Издание КиевПост в этой связи пишет, что Москва уже включила в состав своей парламентской делегации ряд депутатов, находящихся под санкциями ЕС в связи с аннексией Крыма. Среди них – Игорь Лебедев, Леонид Калашников и Леонид Слуцкий, напоминает украинское информагентство УНИАН. Издание приводит слова литовского законодателя Эмануэлиса Зингериса, который напоминает, что Россия не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ по ситуации на Украине, не соблюдает Минские договоренности, продолжает агрессивную политику в отношении Киева, по-прежнему удерживает захваченных в Керченском проливе моряков и проводит незаконную паспортизацию в Донецкой и Луганской областях.

Газета Нойе Зурхе Цайтунг отмечает, что сторонники возвращения России в ПАСЕ надеются на то, что ее членство в организации оказывает на Москву сдерживающий эффект, даже если она не выполняет многие демократические принципы. К тому же, Совет Европы, на фоне растущей напряженности в Старом свете, является удобной платформой для коммуникации. Противники, наоборот, придают большее значение опасности потери Советом Европы своего авторитета из-за того, что государства вроде России являются частью этого объединения. Как случай России, так и случай Турции показывают, что Совет Европы обладает лишь незначительным влиянием для того, чтобы воспрепятствовать развитию авторитарных тенденций в странах-участницах. Тем не менее, продолжает издание, для сохранения членства России имеется еще одна причина – это связанный с Советом Европейский суд по правам человека. Ни из какой другой страны в ЕСПЧ не поступает так много жалоб, как из России. Одного только этого обстоятельства достаточно, чтобы вернуть ее в Совет Европы, даже если в изначальной причине санкций, захвате Крыма, ничего не изменилось, заключает издание (цитаты по сайту Инопресса).

Би-би-си напоминает, что в случае исключения из Совета Европы Россия автоматически перестала бы быть членом Парламентской ассамблеи, ЕСПЧ и так называемой Венецианской комиссии или Европейской комиссии за демократию через право.