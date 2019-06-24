Россия отказалась выполнять требование морского трибунала ООН, постановившего отпустить украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе. Москве был дан на это один месяц, срок истекает сегодня.

24 украинских моряка, обвиняемые в России в незаконном пересечении границы, вопреки требованию Международного трибунала по морскому праву в ООН останутся в СИЗО «Лефортово». В Москве не собираются выполнять постановление суда, поскольку у него в данном случае нет юрисдикции. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На этом российская сторона настаивала с самого начала разбирательства, инициированного Украиной. Поэтому представители страны не присутствовали на заседаниях и на оглашении решения, и не собирались его исполнять. Позиция Москвы – судьбу арестованных моряков должен решать российский суд. В Кремле также не исключают вариант их обмена на россиян, задержанных на Украине, но такое развитие событий пока маловероятно.

Инцидент в Керченском проливе произошел 7 месяцев назад. Российские пограничники обстреляли три украинских военных судна, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. 24 моряка задержали и доставили в Москву, где их арестовали за незаконное пересечение государственной границы, а корабли отбуксировали их в Керчь. Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. В середине апреля Украина обратилась в морской трибунал с требованием обязать Россию освободить военнослужащих. Суд встала на сторону Киева.

В соответствии с постановлением трибунала Россия также должна была вернуть задержанные корабли Украине. Как сообщает издание «Крым.Реалии», все три судна ранее исчезли из порта Керчи. Где они находятся, неизвестно. Об их перемещении официально не сообщалось.

Украина обещала оказать давление на Россию, если она не ответить на требования трибунала по морскому праву, однако влияние ее будет невелико, считает директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Он отметил, что сейчас Украина, в основном, занята первыми шагами нового президента, однако новость об украинских моряках и решениях Трибунала по морскому праву остается в топовой десятке.

Россия соблюдает те международные законы, которые ей выгодны, считает политик Григорий Явлинский.