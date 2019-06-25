Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, решившего оставить свой пост. На страницах в своих социальных сетях Кадыров написал, что только волевой человек способен на принятие поворотных решений. По мнению главы Чечни, уход Евкурова не является жестом бессилия и отчаяния, а наоборот — говорит о наличии духа и готовности служить Ингушетии и России.

О том, что Юнус-Бек Евкуров намерен уйти со своего поста, стало известно накануне. Опрошенные «Эхом» эксперты связали решение с протестами, вызванными соглашением о границе Ингушетии с Чечней.