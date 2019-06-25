Украинские корабли, захваченные российскими пограничниками в Керченском проливе, исчезли со стоянки в Керчи

Украинские корабли, захваченные российскими пограничниками в результате конфликта в Керченском проливе, исчезли со стоянки в Керчи, где находились последние месяцы. О том, что два катера и буксир переместили в неизвестном направлении, сообщает «Радио Свобода».

Три украинских корабля, пытавшихся пройти через Керченский пролив, были обстреляны и захвачены в ноябре прошлого года. Экипажи были арестованы по обвинению в нарушении госграницы. В конце мая Международный трибунал по морскому праву на заседании в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Украины. Срок, отведенный России на освобождение украинских моряков, истекает сегодня.