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Эксклюзив Эха 17:10, 25 июня 2019

Командировочные расходы сотрудников Минпромторга прошли проверку Счетной палаты

Об этом в министерстве сообщили сайту RNS, комментируя результаты расследования «Трансперенси Интернешнл Россия» о миллионных расходах чиновников. О том, что, в частности, глава Минпромторга Денис Мантуров в рабочих поездках останавливается в сверхдорогих отель за счет министерства, «Эху» ранее рассказал руководитель калининградского центра «Трансперенси Интернешнл» Игорь Сергеев. Сергеев добавил, что сейчас траты чиновников министерств в командировках фактически не контролируются.



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