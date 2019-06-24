Командировочные расходы сотрудников Минпромторга прошли проверку Счетной палаты

Об этом в министерстве сообщили сайту RNS, комментируя результаты расследования «Трансперенси Интернешнл Россия» о миллионных расходах чиновников. О том, что, в частности, глава Минпромторга Денис Мантуров в рабочих поездках останавливается в сверхдорогих отель за счет министерства, «Эху» ранее рассказал руководитель калининградского центра «Трансперенси Интернешнл» Игорь Сергеев. Сергеев добавил, что сейчас траты чиновников министерств в командировках фактически не контролируются.