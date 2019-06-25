Строительная компания, которой владеет фонд им. Ахмата Кадырова, без конкурса получила многомиллионные контракты
Строительная компания, которой владеет благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова, без конкурса получила многомиллионные контракты. Об этом сообщает сайт «Открытые медиа». По его данным, речь идет о 13-ти госконтрактах на благоустройство. Сумма превышает 235 миллионов рублей. По данным «Открытых медиа», только в одном из конкурсов у компании «Мегастройинвест» был конкурент. Все остальные были признаны несостоявшимися, и заказчики заключили контракты с единственным участником. Кроме того, в июне «Мегастройинвест» заключил с республиканским Минстроем контракт более чем на 160 миллионов рублей на предоставление помещений по программе ликвидации ветхого жилья и тоже без конкуренции.