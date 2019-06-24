Верховный суд России признал незаконным проведение референдума по строительству мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. Юрист, представляющий интересы инициативной группы по проведению референдума, Александр Козенков, сказал «Эху», что это решение политическое.

В феврале депутаты Архангельского областного собрания не поддержали проведение референдума и признали его незаконным. Областной суд отменил это решение и обязал местный избирком зарегистрировать инициативную группу по референдуму. После этого региональная прокуратура и губернатор Архангельской области Игорь Орлов решили обратиться в Верховный суд.