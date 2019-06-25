Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы после решения Парламентской ассамблеи по России

Чуть ранее ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую Москве принять участие в июльской сессии.

Украина полагает, что, дав возможность России вернуться в работу ПАСЕ, Совет Европы потерял доверие и лидерство в деле защиты прав человека. Об этом, комментируя отзыв своего постпреда Дмитрия Кулебы, написал в Фейсбуке глава украинского МИДа Павел Климкин. По его словам, речь пока идет только о проведении консультаций. Руководитель внешнеполитического ведомства назвал «особенно обидным» то, что Россия вернулась в ПАСЕ во время председательствования в Совете Европы Франции. Париж, отметил Климкин, является участником «Нормандского формата». Наконец, он предположил, что это решение еще «аукнется всей Европе». Чуть ранее украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний ассамблеи. Она объявила о том, что в ходе нынешней сессии будет принимать участие в обсуждении только тех вопросов, которые касаются наложения санкций на Россию.

Доклад, который позволяет России полноправно принимать участие в июньской сессии ПАСЕ, был одобрен 118 делегатами, 62 парламентария проголосовали против.