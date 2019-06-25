Суд в Ростовской области сократил срок домашнего ареста активистке Анастасии Шевченко. Как сообщил «Новой газете» адвокат Сергей Бадамшин, установлен новый срок – до 20-го июля. Ранее суд решил, что Шевченко должна быть под домашним арестом до середины сентября. С чем связано решение, адвокат сказал затруднился. Мотивировочная часть будет готова только через несколько недель.

Шевченко проходит по делу о нежелательной организации. Сам активистка движения «Открытая Россия» считает обвинения абсурдными.