На электромонтера из Архангельской области составили протокол о неуважении к власти. Поводом стали его комментарии в соцсетях о губернаторе Игоре Орлове и о президенте Владимире Путине. Как сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, к делу Дмитрия Попперека приложены распечатки сотен публикаций. В протоколе говорится, что местный житель оставлял комментарии в группах в соцсети ВКонтакте.