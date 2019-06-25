Правительство рассмотрит возможность выплаты компенсаций шести российским авиакомпаниям из-за запрета полетов в Грузию

Это инициатива вице-премьера Максима Акимова. Он предложил перевозчикам посчитать недополученную прибыль и предоставить отчеты в правительство, — пишет РБК. В Грузию летают «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», «Ред Вингс» и «Нордавиа». Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщала, что им придется выплатить пассажирам до 3-х миллиардов рублей в качестве компенсации за неиспользованные билеты.

Российские власти объявили о приостановке прямого авиасообщения с Грузией с 8-го июля.