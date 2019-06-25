Верховный суд признал незаконным проведение референдума по строительству мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы». Таким образом суд удовлетворил жалобу местных властей на решение областного суда. Представитель губернатора подчеркивал, что вопрос о референдуме находится в юридической плоскости, несмотря на общественный интерес, а областной суд не учел ряд вопросов. Представители инициативной группы по проведению референдума говорили, что полностью согласны с решением областного суда, а с апелляцией нет.