Скончалась народная артистка России Алла Покровская

Ей был 81 год.

Алла Покровская была режиссером – поставила несколько спектаклей в МХТ и Театре Пушкина, педагогом – преподавала в Школе-студии МХАТ, которую сама же когда-то и окончила, а главное, она была выдающейся актрисой – играла в театре, сериалах, кино. Алла Покровская снялась в таких фильмах как «Июльский дождь», «12 стульев», «Высоцкий. Спасибо, что живой». Она с детства мечтала стать актрисой, после окончания учебы ее приняли в труппу «Современника», где она проработала 45 лет, сыграв более 30 ролей. В театре заявили, что уход актрисы из жизни — «огромное горе, которое лично касается всех, кто строил и продолжает строить «Современник». С 2004-го года она работала в МХТ имени Чехова, там и сообщили о кончине артистки. Алла Покровская была замужем за народным артистом СССР режиссером Олегом Ефремовым, от этого брака у нее есть сын – известный актер Михаил Ефремов.

Прощание с Аллой Покровской состоится в четверг 27 июня в МХТ им. Чехова. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.