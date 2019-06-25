Российская делегация завтра примет решение по дальнейшей работе в ПАСЕ

Россия отказывается исполнять решение Международного трибунала по морскому праву ООН по инциденту в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Полномочия суда не распространяются на эту ситуацию, — заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Международный трибунал постановил, что Россия должна освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, и передать Украине конфискованные суда. Москва и Киев должны были к сегодняшнему дню предоставить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе.

Украинская делегация на 2 дня покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы будем бороться против присутствия представителей России в ПАСЕ, — сказал член украинской делегации Олег Ляшко. Его выступление прозвучало в эфире Российского государственного телеканала.

Тем временем, в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Голосование по этому вопросу состоится завтра. Завтра же и будет принято решение о дальнейшей работе делегации, — заявил ее руководитель Петр Толстой.

Сейчас ПАСЕ не может лишить российскую делегацию право голосовать, выступать в ПАСЕ и быть представленной в органах ассамблеи, но у ПАСЕ есть возможность ограничить работу российской делегации в рамках так называемых малых санкций.