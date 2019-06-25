В Перми суд не нашел административного правонарушения в действиях директора гимназии №4 Татьяны Дьяковой, — сообщает Коммерсант со ссылкой на источники в учебном заведении. В гимназии был установлен разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс. Администрация объяснила это тем, что мальчики в целом учатся хуже, чем девочки. При этом в классе должны набираться примерно равные гендерные пропорции.