Двое неизвестных пообещали переломать ноги муниципальному депутату в Петербурге, если он не сложит полномочия

Ранее его избили у парадной собственного дома.

Нападение на Сергея Винниченко произошло в здании муниципального совета образования «Морские ворота». Там мундеп и кандидат в депутаты решил остаться вместе со своими сторонниками, которые не смогли зарегистрироваться на грядущие выборы. Как пишет портал Фонтанка точка ру, в комиссии была очередь на подачу документов и каждого человека оформляли более сорока минут. Из-за этого между кандидатами и представителями избиркома возник конфликт, который они отправились решать в полицию. Как рассказал сам Винниченко, он остался в здании, в которое проникли двое неизвестных. Мужчины схватили мундепа и вытолкали в холл, где требовали от него сложить полномочия и убираться из Муниципального совета. В противном случае, ему угрожали переломать ноги. Но реализовывать свои угрозы злоумышленники не стали. В феврале прошлого года Винниченко избили около парадной собственного дома. Его соратники связывали нападение с его работой в статусе муниципального депутата.

Сам Винниченко накануне заявил, что будет требовать у полицейских найти нападавших и проверить камеры видеонаблюдения.