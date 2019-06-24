Глава Минпромторга Денис Мантуров в рабочих поездках останавливается в сверхдорогих отелях за счет министерства

Об этом говорится в расследовании «Transparency International Россия». В 2016-2017 годах Минпромторг потратил на зарубежные командировки чиновников более 19 миллионов рублей, — рассказал «Эху» руководитель калининградского центра организации Игорь Сергеев.

Сергеев добавил, что сейчас фактически нет никакого контроля за тратами сотрудников министерств в командировках.

В Кремле отказались комментировать информацию Transparency и посоветовали обратиться за разъяснениями в правительство и непосредственно в Минпромторг. В министерстве в свою очередь заявили, что командировочные сотрудники проверялись аудиторами Счетной палаты. Общая сумма, рассчитанная на командировочные расходы, согласовывается ежегодно при формировании проекта федерального бюджета. Решение об отправке министра в командировку принимает правительство.