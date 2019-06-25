Руководство «Аэрофлота» не получит премий в этом году из-за катастрофы лайнера Sukhoi Superjet-100 в «Шереметьево»

Норма о лишении премий предусмотрена системой ключевых показателей эффективности менеджмента. Как рассказал гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, ее решили применить на годовом собрании акционеров. Он подчеркнул, что премии руководству из-за катастрофы «Суперджета» в Шереметьево не будут выплачиваться, начиная со второго квартала и до конца года. Также Савельев впервые публично высказался о самой трагедии, произошедшей в начале мая. По его словам, в «Аэрофлоте» ожидают конца расследования Межгосударственного авиационного комитета и одновременно имеют некоторые вопросы. Помимо этого, топ-менеджер выразил соболезнования родственникам погибших. В то же время гендиректор компании сказал, что «Аэрофлот» в прошлом году перевыполнил норматив по безопасности полетов. Он, добавил Савельев, составляет 99,9%, в то время как у авиаперевозчика он был выше еще на 7 сотых.

В результате трагедии с участием «Суперджета» компании «Аэрофлот» погиб 41 человек. Она произошла после того, как рейс Москва-Мурманск совершил аварийную посадку в «Шереметьево», а затем загорелся. Всего на борту было 73 пассажира и пять членов экипажа.