Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовного дела об отравлении прохожих в центре города

Районным прокурорам дано указание проверить, как полиция реагировала на факты отравлений и какие процессуальные решения были приняты, — сообщает ТАСС. По предварительным данным, злоумышленник подмешивал сильнодействующие вещества в безалкогольные напитки и предлагал их прохожим, а затем избивал и грабил. Известно как минимум о 24-х случаях. Подозреваемые в совершении этого преступления задержан, это 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии.