В Карелии суд отправил на принудительное лечение подростка, который сжег деревянную Успенскую церковь 18-го века. Это произошло в августе прошлого года. Экспертиза выявила у обвиняемого психическое расстройство, в момент совершения преступления он находился в невменяемом состоянии, — сообщила прокуратура. Сгоревшую церковь планируется восстановить. По словам экспертов, на эти цели нужно не менее 80 миллионов рублей.