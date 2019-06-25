Топ-менеджмент Аэрофлота не получит премий из-за катастрофы пассажирского самолета Сухой Суперджет 100 в Шереметьево, — объявил гендиректор компании Виталий Савельев на годовом собрании акционеров. В результате катастрофы погиб 41 человек. Сегодня Савельев впервые высказался публично по этому поводу. По его словам, межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по катастрофе. «К нам много вопросов и у нас много вопросов», — сказал Савельев, которого цитирует газета «Ведомости».