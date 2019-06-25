Скончалась народная артистка РСФСР Алла Покровская

Народная артистка РСФСР режиссер Алла Покровская скончалась на 82 году жизни, сообщили ТАСС в МХТ им. Чехова.

«Алла Борисовна Покровская скончалась, эта новость нас только что настигла, время и место прощания будут известны позднее», — сказал ТАСС представитель пресс-службы театра

В дирекции также подтвердили факт смерти актрисы.

Покровская окончила школу-студию МХАТ в 1959 году и была принята в труппу театра «Современник». Сыграла более тридцати ролей, среди которых Вероника («Вечно живые»), Лида («Старшая сестра»), Наташа («На дне»), Софья Перовская («Народовольцы»), Элла («Всегда в продаже»), Мать Валентины («Валентин и Валентина»), Маша («Эшелон»), Голубева («Наедине со всеми»), Подрезова («Восточная трибуна»), Александра («Фантазии Фарятьева»), Фру Альвинг («Привидения»), Жанна Кораблева («Аккомпаниатор»). Среди ее работ в МХТ «Дыхание жизни», «Дом», «Правда — хорошо, а счастье лучше».