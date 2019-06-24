Политолог: Отставка главы Ингушетии Евкурова была предсказуема

Отставка главы Ингушетии Юнус-Бек Евкурова была предсказуема. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

«Думаю, что отставка Евкурова была предсказуема. В рейтинге политической устойчивости губернаторов его акции в последнее время постоянно снижались. Видимо, в какой-то момент Юнус-Бек Баматгиреевич понял, что он не в состоянии решить острые внутренние региональные противоречия и подал в отставку», — сказал он.

Е.Минченко добавил, что поиск кандидатуры на место Ю.Евкурова идет уже с осени.

«Поиск идет уже очень давно, когда стало понятно, что Евкуров вряд ли сможет удержать ситуацию. Думаю, там что-то обсуждалось, но судя по таймингу, что Евкуров заявил об отставке, а его сменщик до сих пор не объявлен, произошло какое-то несогласование, и заявление было сделано Евкуровым до окончательного решения», — отметил политолог.

Как стало известно, глава Ингушетии заявил о намерении досрочно уйти в отставку после почти 12 лет руководства регионом. С соответствующей просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину.