Грузинская ассоциация гостиниц предложила запустить бесплатные автобусы для российских туристов из Баку и Еревана

Это предложение было направлено в министерство экономики страны. Инициатива была выдвинута на фоне решения Кремля полностью приостановить авиасообщение между странами.

Россия не ставит своей целью запретить гражданам посещать соседнюю республику. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что эти меры применяются в интересах обеспечения безопасности россиян. Ранее власти объяснили запрет на авиасообщение волнениями, начавшимися в Тбилиси после выступления в местном парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

На фоне протестов в отставку ушел спикер парламента. Как стало известно в эти минуты, новым председателем выбран лидер правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе.