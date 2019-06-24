Решение главы Ингушетии уйти в отставку не стало для Кремля сюрпризом

Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Владимир Путин рассмотрит это обращение и примет решение. О намерениях Юнус-Бека Евкурова досрочно сложить полномочия стало известно вчера. Глава региона в эфире национального телевидения заявил, что «причиной является разобщение народа». Он также подчеркнул, что принял решение об уходе самостоятельно.

Вероятно, решение об отставке на самом деле было инициировано не сверху, — такое мнение «Эху» высказал директор международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Как сказал Минченко, поиск кандидатуры на место Евкурова идет с прошлой осени. Именно тогда в регионе прошли массовые акции протеста из-за соглашения об изменении границы с Чечней.