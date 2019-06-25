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14:01, 25 июня 2019

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Ранее большинство членов ассамблеи проголосовали за резолюцию, которая позволяет стране вернуться к работе в организации.

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы собрали необходимое количество парламентариев – 30 человек из 5 стран – для того, чтобы оспорить полномочия российской делегации. Процедуру, как сообщает Deutsche Welle инициировала депутат из Грузии, обосновав это в частности оккупацией Россией территории Украины и Грузии и этническими чистками в Крыму. Полномочия страны в организации оспорил и глава украинской делегации. Теперь им предстоит подготовить доклад, голосование по которому пройдет завтра. Как пояснил источник агентства ТАСС в ПАСЕ, в документе будет предложено, например, лишить российских парламентариев права выдвигать проекты резолюций или направлять депутатские запросы. Между тем, в Москве изначально предупреждали, что если на делегацию будут наложены малейшие ограничения, Россия покинет сессию ПАСЕ. При этом возможность работать на этой сессии страна получила лишь сегодня ночью, когда после девятичасового обсуждения парламентарии большинством голосов приняли соответствующую резолюцию. Члены украинской делегации заявили, что из-за этого решения могут отказаться от участия в ассамблее.

В Москве ранее заявили, что готовы выплатить долг Совету Европы в случае полного восстановления полномочий российской делегации. Задолженность страны, накопленная с 2017 года, составляет 75 миллионов евро.

Россия сегодня может вернуться к полноценной работе в  ПАСЕ после пятилетнего перерыва. Страна подала заявку на подтверждение своих полномочий. Об этом сказал глава делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря принятым изменениям регламента Ассамблеи.

Толстой подчеркнул, что принятие резолюции позволит сделать Ассамблею эффективнее.

Резолюция ПАСЕ, означающая возврат российской делегации, подрывает авторитет этой организации. Так считают зарубежные наблюдатели.

Членство России в Совете Европы, который согласно уставу является объединением демократий и правовых государств, уже с момента ее вступления в данную структуру в середине 90-х вызывало противоречивые споры, пишет газета Нойе Зурхер Цайтунг. – Тяжело было понять то, что для возвращения права голоса в ПАСЕ Москве не пришлось делать никаких уступок, более того, из принятой накануне резолюции следует, что она даже получила дополнительные послабления со стороны Совета Европы. – То, насколько раболепно это было сделано, оставляет неприятное чувство, замечает автор публикации; отсутствие стойкой позиции в отношениях с авторитарными режимами редко приводит к успеху, заключает издание, обращая при этом внимание на то, что пребывание России в Совете Европы также означает сохранение ее членства в Европейском суде по правам человека, который часто становится для россиян последней надеждой в борьбе с несправедливостям российской юстиции.

«ПАСЕ открыла дверь агрессору», цитирует сайт Би-би-си представителя делегации Украины, которая грозит приостановкой своего участия в ее летней сессии.

Российскую делегацию отстранили от заседаний ПАСЕ в 2014-ом году после крымских событий. Спустя три года Москва перестала платить членские взносы.



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