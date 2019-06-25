Росреестр изменил данные об особняке в подмосковном коттеджном поселке «Лесная бухта»

Он принадлежит главе управления ФСБ по Москве и области Алексею Дорофееву. Как пишут «Новая газета» и «Собеседник», теперь в выписке Росреестра владельцем недвижимости вместо Дорофеева указана «Российская Федерация». При этом номер госрегистрации и дата возникновения права собственности совпадают. «Российская Федерация» названа владельцем еще одного участка в «Лесной бухте» – дома Марата Медоева, помощника Дорофеева. Росреестр внес изменения после публикации совместного расследования «Новой газеты», издания «База» и российского отделения организации Трансперенси Интернешнл. Утверждается, что особняки Дорофеева и Медоева стоят не менее 65 миллионов рублей каждый. Офицеры ФСБ фигурируют в расследовании специального корреспондента Медузы Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве и Московской области.