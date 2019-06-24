Песков: Полномочия Международного трибунала не распространяются на задержанных украинских моряков

Полномочия Международного трибунала по морскому праву ООН не распространяются на задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция Российской Федерации. Полномочия суда не распространяются на эту ситуацию», — сказал Д.Песков.

Пресс-секретарь добавил, что позиция России была «весьма однозначно» изложена в Международном суде российскими представителями.

В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года украинские суда. В соответствии с постановлением трибунала, Москва и Киев должны до 25 июня предоставить суду отчеты об исполнении решения.