В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Голосование по этому вопросу состоится завтра во второй половине дня. Минувшей ночью депутаты после девятичасового обсуждения одобрили резолюцию, которая позволяет вернуть Россию в ПАСЕ. 118 проголосовали за, 62 против и еще 10 воздержались.

Российская делегация встанет и уйдет из ПАСЕ в случае малейших ограничений, — заявил Интерфаксу глава делегации Петр Толстой. По регламенту ПАСЕ сейчас не может лишить делегацию права голосовать, выступать и быть представленной в органах ассамблеи. Возможны так называемые малые санкции, в частности, ограничения в праве выдвигать проекты резолюций, направлять депутатские запросы, участвовать в мониторинговых миссиях.

Против восстановления полномочий России в ПАСЕ выступали Украина, Грузия, Великобритания, а также страны Балтии. В Киеве возвращение российской делегации в Страсбург назвали недопустимой уступкой Москве. Украинская делегация предложит президент Владимиру Зеленскому приостановить членство в ПАСЕ, — заявила в эфире телеканала «Прямой» вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.