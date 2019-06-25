У компании «Аэрофлот» осталось много вопросов после публикации предварительного отчета о катастрофе в Шереметьево

У компании «Аэрофлот» осталось много вопросов после публикации предварительного отчета о катастрофе Сухой Суперджет 100 в Шереметьево. Так о крушении впервые публично высказался генеральный директор перевозчика Виталий Савельев. В середине июня межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о расследовании ЧП. В нем нет прямых указаний на то, что причиной катастрофы стали ошибки пилотов. Источники «Ведомостей» утверждают, что к трагическому исходу привело несколько отказов техники.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва-Мурманск, в начале мая совершил жесткую посадку в столичном аэропорту и загорелся, погиб 41 человек.