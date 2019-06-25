Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом, фигурировавшим в деле о незаконном обороте драгметаллов. Так утверждается в расследовании «Трансперенси Интернешенл Россия» и проекта «Муниципальный сканер».

Брат и жена начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного округа Москвы Андрея Щирова сотрудничали с заводом «Бронницкий ювелир», пишет интернет-издание The Insider. Согласно расследованию, юрист Денис Щиров владел рядом компаний, аффилированных с заводом. В том числе – компанией «Золотое Ремесло», в которой, как утверждается, работала жена полковника Щирова Анастасия Маковская. Сам завод «Бронницкий ювелир», отмечают расследователи, был замешан в уголовном деле о незаконном обороте золота и серебра с применением схемы уклонения от уплаты налогов. В этом же деле, согласно публикации, фигурировал банк «Совинком», который являлся учредителем некоммерческой организации «Фонд поддержки правоохранительных органов Западного административного округа». Именно там продолжает службу полковник Щиров. При этом пять лет назад у «Совинкома» отобрали лицензию за проведение сомнительных операций.

Щиров являлся руководителем операции по задержанию журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков, однако позднее дело против него было закрыто.