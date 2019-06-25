Совет Россия-НАТО на следующей неделе рассмотрит тему ДРСМД

Об этом сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что у Москвы осталось всего 5 недель, чтобы спасти Договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сегодня профильный комитет Совета Федерации поддержал закон о приостановке действия договора.

В начале этого года Вашингтон объявил о выходе из соглашения, обвинив Россию в нарушении положений документа. Москва обвинения отвергает и готовится зеркально ответить на шаги США.