Депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили решение о возвращении российской делегации
Российская делегация была отстранена от заседаний ПАСЕ в 2014-ом году после «крымских событий».
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