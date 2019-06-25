Депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили решение о возвращении российской делегации

Теперь этот вопрос в течение суток должна рассмотреть специальная комиссия. Накануне ПАСЕ проголосовала за изменения в регламент, который позволит представителям России вернуться в организацию. Украина в связи с этим выразила протест и допустила приостановку своей работы в Парламентской ассамблее.

Российская делегация была отстранена от заседаний ПАСЕ в 2014-ом году после «крымских событий».