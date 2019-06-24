Бурджанадзе: «Ошибки» правящей партии Грузии отбросили российско-грузинские отношения на несколько лет назад

«Ошибки» правящей партии Грузии отбросили российско-грузинские отношения на несколько лет назад. Такое мнение высказала в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» экс-спикер парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия – демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

«Ошибки Иванишвили и его команды откинуло нас на несколько лет в российско-грузинских отношениях. Тренд, безусловно, очень сильно пострадал», — сказал она.

Экс-спикер парламента подчеркнула, что важно пытаться не усугублять сложившееся напряжение.

«Я очень оценила выступление господина Гаврилова, который не стал, несмотря на прямые оскорбления в его адрес, однозначно ругать всю грузинскую общественность. Он отметил, что его защищали, перед ним кто-то извинялся за хамство, которое произошло лично по отношению к нему. Не надо воспринимать все как черное и белое. Что все грузины ненавидят Россию или, наоборот, любят. Кто-то хочет сотрудничать, кто-то нет, но мы все должны делать то, что надо — восстанавливать нормальные добрососедские отношения и серьезно работать и с той, и с другой стороны», — заключила она.

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня во время приезда в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Международной ассамблеи православия. Массовая акция протеста была вызваны тем фактом, что глава делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера в местном парламенте. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано.

На фоне протестов президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в обострении противостояния заинтересована Россия. «Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие», — написала президент в фейсбуке.