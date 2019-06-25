Сегодня истекает срок, отведенный России на освобождение украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе. Соответствующее решение международный суд по морскому праву принял ровно месяц назад после обращения Украины.

24 украинских моряка по-прежнему находятся в столичном СИЗО «Лефортово». Об их освобождении речи не идет. Россия ратифицировала конвенцию ООН по морскому праву, а значит, решение трибунала она выполнить обязана, однако в Москве изначально подчеркивали, что у суда в данном случае нет юрисдикции. В Кремле также заявляли, что решение о дальнейшей судьбе моряков должен принять российский суд. Еще один возможный вариант их освобождения – обмен на россиян, арестованных в Украине. Президент Владимир Путин ранее во время «прямой линии» отметил, что в Москве думают над этой возможностью. Украина тем временем готовится начать «новую волну давления» из-за нарушения Россией постановления трибунала. Министр иностранных дел страны Павел Климкин два дня назад заявил, что это не пройдет для Москвы без последствий. Какие именно санкции могут быть применены, он не уточнил, отметив лишь, что среди них может быть ограничение морской и военной активности.

Корабли ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками вблизи Керчи в ноябре прошлого года. Украинским морякам вменяется нарушение государственной границы. Им грозит до 6 лет лишения свободы