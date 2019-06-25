Компания Боинг хранит невостребованные самолеты на автомобильной парковке

По данным портала Бизнес-Инсайдер, авиапроизводитель решил разместить несколько моделей 737-Мах на парковочных местах сотрудников компании на время паузы с доставкой.

Как сообщал Bloomberg, парковка самолетов обходится в две тысячи долларов в месяц за каждый лайнер.

Многие страны приостановили эксплуатацию 737-Мах после двух авиакатастроф, произошедших менее чем за полгода. Первым покупателем самолетов за последние месяцы стал британский авиаконцерн IАG.азах