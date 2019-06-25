США, по некоторым данным, могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности

По сведениям источников Bloomberg, Дональд Трамп жаловался своим соратникам, что соглашение несправедливо по отношению к Вашингтону.

Согласно документу, США должны прийти на помощь Японии, если она подвергнется нападению, тогда как японские вооруженные силы не обязаны защищать Соединенные Штаты.

Агентство утверждает, что недовольство американского президента также вызывают попытки Токио передислоцировать военную базу США из одного района в другой. В Белом доме расценивают это как захват земель.