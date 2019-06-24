Бурджанадзе: Запрет на авиасообщение с Грузией будет иметь катастрофические последствия для грузинской экономики

Запрет на авиасообщение с Грузией будет иметь катастрофические последствия для грузинской экономики. Такое мнение высказала в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» экс-спикер парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия – демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

«Я очень надеюсь, что Россия ограничится этим туристическим эмбарго и при встрече постараюсь убедить российских коллег, чтобы не произошло дальнейшее ужесточение, потому что это будет иметь катастрофические последствия для грузинской экономики и, в первую очередь, для людей», — сказала она.

Н.Бурджанадзе назвала «понятными» меры, принятые российской стороной в ответ на события в Грузии.

«Я понимаю реакцию Владимира Путина. Для российской стороны такой всплеск антироссийских настроений был неожиданным, потому и была такая резкая реакция. У всех было впечатление, что ситуация налаживается, хотя я давно говорила, что, если не будет прорыва на политическом уровне, то антироссийские истерические настроения, которые подпитываются неправительственными организациями, СМИ и посольством, обязательно как-то покажут свое лицо», — подчеркнула она.

Президент Владимир Путин в конце прошлой недели подписал в указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на авиаперелеты в Грузию. Мера вызвана беспорядками в Тбилиси, которые произошли 20 июня во время приезда в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия. Массовая акция протеста была вызваны тем фактом, что глава делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера в местном парламенте. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано.